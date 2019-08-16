Hatay'da hırsızlık operasyonu

16.08.2019 17:01

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir evden içerisinde yaklaşık 200 bin lira olan kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Piri Reis Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Ünal, bir apartmanın üçüncü katındaki evinin kapısının açılmış ve kasasının alınmış olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evdeki ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Ekipler, iki zanlının kasayı merdivenden indirdikten sonra araca yükleyip bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polisler, hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen ÖT. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA