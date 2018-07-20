Hatay'da Hırsızlık Operasyonu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde ilçedeki 3 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda farklı zamanlarda 5 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen Ö.D, F.D. ve B.T.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan F.D. tutuklanırken Ö.D. ve B.T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şahısların balıkçı barınağında bulunan teknelerinde yapılan aramada 314 paket çeşitli markada sigara ele geçirildiği öğrenildi.