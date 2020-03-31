Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
31.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:02
Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri ve motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişiyi Akasya Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA