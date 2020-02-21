Hatay'da havuza düşen köpeği, itfaiye kurtardı
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Hatay'da havuza düşen köpeği, itfaiye kurtardı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:40
Hatay'da havuza düşen köpeği, itfaiye kurtardı

'ın ilçesinde, sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başlamış Mahallesi İçmeler Caddesi üzerinde, içinde su birikinti bulunan havuzdan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kullandıkları aparatla köpeği havuzdan çıkardı.

Kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'da havuza düşen köpeği, itfaiye kurtardı
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