Hatay'da havuza düşen köpeği, itfaiye kurtardı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Başlamış Mahallesi İçmeler Caddesi üzerinde, içinde su birikinti bulunan havuzdan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kullandıkları aparatla köpeği havuzdan çıkardı.
Kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.