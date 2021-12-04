Hatay'da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı

Hatay'daHatay'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da

Hatay'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay İl Jandarma'nın dedektifleri Jasat ile İlçe Jandarma Ekipleri il genelinde kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet uyarıcı hap, 20 litre kaçak içki ile 1 adet 1600 yıl öncesine ait Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli, sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Hatay'da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı

Hatay'da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı

Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler

Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler

 Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar

Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar

 Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya

Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title