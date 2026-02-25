Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 5 kişi tutuklandı
Hatay'ın Defne, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 yakalandı. Hapis cezaları bulunan şahıslar mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.K., gece vakti silahlı yol kesmek, yağma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Y., hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.T., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.E. ve yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.A.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY