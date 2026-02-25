Haberler

Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 5 kişi tutuklandı

Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 5 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 yakalandı.

Hatay'ın Defne, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 yakalandı. Hapis cezaları bulunan şahıslar mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.K., gece vakti silahlı yol kesmek, yağma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Y., hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.T., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.E. ve yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan yılın sürprizi
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası

Meclis'e sunuldu! Bir ülkeden sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor