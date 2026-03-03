Haberler

Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 3 kişi tutuklandı

Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Defne ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Defne ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kişi yakalandı. Hapis cezaları bulunan şahıslar mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 4 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan Ş.K. İskenderun'da, banka-kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K. Antakya'da, askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.H.Ö. Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
