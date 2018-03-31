Hatay'da Hamursuz Bayramı Kutlaması

Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla ziyaret ettikleri Antakya Musevi Havrası'nda kendilerine ikram edilen mayalanmamış ekmeği yedi.

Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla Antakya Musevi Havrası'nı ziyaret etti. Vali Ata, Hatay'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve üç semavi dini de bünyesinde barındırdığını söyledi. Hatay'da insanların barış, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşadığını belirten Vali Ata, "Tüm Musevi kardeşlerimizin Hamursuz Bayramı'nı kutluyorum. Burada diğer dinlere mensup kardeşlerimiz de var. Bu da buradaki birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Dünyada diğer toplumların örnek alması gereken bir yaşam tarzı" dedi.

Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Cenudioğlu, daha sonra gelen misafirlere mayalanmamış ekmek ikram etti. Ziyarete Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Affan Mahallesi Alevi kanaat önderi Adnan Fatihoğlu da katıldı. - HATAY