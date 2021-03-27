Hatay'da hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emek Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Araçta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak