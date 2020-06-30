Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
30.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:19

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan C'nin kullandığı 31 KL 929 plakalı hafif ticari araç ile Ethem Kara kontrolündeki 31 L 2586 plakalı motosiklet, Gülcihan Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Ethem Kara'yı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA

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