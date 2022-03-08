Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi - Haberler

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Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli hayatını kaybetti, kazada araç sürücüsü yaralandı.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli hayatını kaybetti, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde C.B'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli ile park halindeki 4 araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, HATSU personeli Yahya Deveci'nin (46) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören araçlar, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Burak Milli - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Arsuz, Hatay, Güncel, Haberler

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