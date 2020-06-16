Hatay'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
16.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:13
Hatay'ın Hassa ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Arık yönetimindeki 31 U 9898 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hassa-Gaziantep kara yolu Demrek Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, Cülcihan Arık ile oğulları Ali ve İslam Arık yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA