Hatay'da Habib-i Neccar'ı anma yürüyüşü

Hatay Valiliği tarafından, bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan Habib-i Neccar sosyal tesislerinin önünde toplandı.

Tesisten başlayan yürüyüş, dünyada aydınlatılan ilk cadde olma özelliğiyle bilinen Kurtuluş Caddesi üzerindeki Habib-i Neccar Camisi'nde son buldu.

Habib-i Neccar Camisi'nde dualar okundu ve vatandaşlara yiyecek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA