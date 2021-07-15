Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankı ve 30 personelle havadan ve karadan bir saatlik müdahale sonucu söndürüldü.1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.


Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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