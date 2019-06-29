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Jandarmanın uygulama noktasından genel görüntü

Narkotik köpeğinin arama yapması

Kimlik kontrollerinden görüntüler Hatay'da güvenlik uygulaması

HATAY - Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Kentteki belli noktalarda yapılan uygulamada seyir halindeki araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve araç araması yapıldı.

Uygulamaya çok sayıda jandarma personeli ve narkotik köpekleri de eşlik etti.

Kaynak: AA