- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi
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- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi

09.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:47

- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi Hatay'ın Samandağ ilçesinde güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.

- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.

Son zamanlarda Hatay'da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı.

Samandağ'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, insan hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uyarıldı.

- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi
- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi
- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi
- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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