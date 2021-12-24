Hatay'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın Erzin, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe emniyet ve jandarma ekipleri, kentte kaçak sigara bulundurulduğu ihbarı üzerine iki iş yeri ve otomobilde arama yaptı.
Güvenlik güçleri, adreslerde gizlenmiş olarak 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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