Hatay'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe emniyet ve jandarma ekipleri, kentte kaçak sigara bulundurulduğu ihbarı üzerine iki iş yeri ve otomobilde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, adreslerde gizlenmiş olarak 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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