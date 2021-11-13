Hatay'da gümrük kaçağı kahve ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da gümrük kaçağı kahve ele geçirildi

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da gümrük kaçağı kahve ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen kahve ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen kahve ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik kent merkezinde denetim yaptı.

Uygulama kapsamında kontrol noktasında durdurulan bir araçta 132 litre gümrük kaçağı likit kahve bulundu.

Araçtaki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title