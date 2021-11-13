Hatay'da gümrük kaçağı kahve ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen kahve ele geçirildi.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen kahve ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik kent merkezinde denetim yaptı.
Uygulama kapsamında kontrol noktasında durdurulan bir araçta 132 litre gümrük kaçağı likit kahve bulundu.
Araçtaki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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