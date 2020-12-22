Hatay'da gümrük kaçağı içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatay'da gümrük kaçağı içki ele geçirildi

22.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:29
Hatay'da gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araç içerisinde 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araç içerisinde 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında, kaçak alkollü içki satışının imalatının deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmada çevre yolunda bir araçta yaptığı aramada 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

S.E. ve N.Ç. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Adem Büyük Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da gümrük kaçağı içki ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:30:27. #1.15#
title