Hatay'da gümrük kaçağı 84 cep telefonu ele geçirildi
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Hatay'da gümrük kaçağı 84 cep telefonu ele geçirildi

11.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:14
Hatay'da gümrük kaçağı 84 cep telefonu ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 84 cep telefonu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 84 cep telefonu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulamalarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta, gümrük kaçağı 84 cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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