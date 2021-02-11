Hatay'da gümrük kaçağı 84 cep telefonu ele geçirildi
11.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:14
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 84 cep telefonu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 84 cep telefonu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulamalarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta, gümrük kaçağı 84 cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli