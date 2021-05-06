Hatay'da gümrük kaçağı 374 bin 600 makaron ve 106 kilo 700 gram tütün ele geçirildi

Hatay'da gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ve 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.