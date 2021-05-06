Hatay'da gümrük kaçağı 374 bin 600 makaron ve 106 kilo 700 gram tütün ele geçirildi
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Hatay'da gümrük kaçağı 374 bin 600 makaron ve 106 kilo 700 gram tütün ele geçirildi

Hatay'da gümrük kaçağı 374 bin 600 makaron ve 106 kilo 700 gram tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ve 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.

Hatay'da gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ve 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ile 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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