Hatay'da gümrük kaçağı 33 cep telefonu ele geçirildi

Hatay'da 33 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulucami ve Meydan mahallelerindeki iki iş yerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 33 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İş yeri sahipleri M.Ç. ve M.V.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz