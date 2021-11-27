Hatay'da gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Payas ilçelerinde gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir otobüs ile otomobilde arama yaptı.

Polis, araçlarda gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ile 750 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet