Hatay'da gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ve Payas ilçelerinde gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Payas ilçelerinde gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir otobüs ile otomobilde arama yaptı.

Polis, araçlarda gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ile 750 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Hatay'da gümrük kaçağı 127 kilogram tütün ve 750 paket sigara ele geçirildi

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

 Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

 Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title