Hatay'da gübreli su içen 115 koyun telef oldu
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Hatay'da gübreli su içen 115 koyun telef oldu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde otladıkları bölgedeki gübreli suyu içen 115 koyun telef oldu.

Hatay'da gübreli su içen 115 koyun telef oldu
11.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:02

Hatay'ın Kumlu ilçesinde otladıkları bölgedeki gübreli suyu içen 115 koyun telef oldu.

Kırcıoğlu Mahallesi'nde bir besiciye ait koyunlar, otladıkları alanda bulunan su birikintisinden içti.

Bir süre sonra koyunların hareketsiz olduğunu fark eden besici durumu, İlçe Tarım Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından, yapılan ilk incelemede su birikintisinden içen koyunların tarım arazisinde kullanılan gübre nedeniyle telef olduğu tespit edildi.

Kumlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayvanlardan alınan numuneler detaylı incelenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Telef olan koyunlar, kireçlenerek gömüldü.

Kaynak: AA

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