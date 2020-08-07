Hatay'da, gri kategoride aranan terörist yakalandı Hatay'ın Antakya İlçesinde El kaide terör örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten terörist yakalandı.

Hatay'ın Antakya İlçesinde El kaide terör örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten terörist yakalandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, tespit ve deşifre edilmesi kapsamında yapılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında "İlimiz Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde 06.08.2020 tarihinde, T.C İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde, El kaide terör örgütü üyeliğinden Gri Kategoride aranan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan El Kaide ve HAD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Taner Küşioğlu isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildiği makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA