Hatay'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 15 günlük geçici yasak getirildi
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Hatay'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 15 günlük geçici yasak getirildi

18.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:58
Hatay'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 15 günlük geçici yasak getirildi

Hatay Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Hatay Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması, suçların önlenmesi ve kamu sağlığının tehlikeye atılmaması için yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının önlenmesi amacıyla kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında kendi üyelerine yönelik yapacağı toplantılar hariç, il sınırlarımızda tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve panel gibi tüm etkinlikler yarından itibaren 15 gün yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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