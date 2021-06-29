Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu
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Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu

Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adalar Mahallesi'nde 3 arkadaşıyla Gölbaşı Gölü kenarına pikniğe giden Birol Bilgin, arkadaşlarıyla kayıkla gölde gezintiye çıktı.

Bir müddet sonra kayığın alabora olmasıyla göle düşen 4 gencin 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Bilgin'i göremeyen arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Bilgin'in cansız bedenine ulaştı, 3 arkadaşı ise tedbir amacıyla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu
Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu
Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu - Haberler
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