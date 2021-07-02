Hatay'da, Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) desteklediği Gölbaşı Gölü projesi için çalışmalara başlandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) desteklediği Gölbaşı Gölü projesi için çalışmalara başlandı.
Gölün rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması için DOĞAKA tarafından desteklenen proje için göl kenarında çalışma yürütüldü.
Proje kapsamında göl çevresinde bulunan binaların yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız