Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti zanlılarına operasyon: 17 gözaltı
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti zanlılarına operasyon: 17 gözaltı

Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti zanlılarına operasyon: 17 gözaltı
21.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:18

Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği suç örgütü zanlılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Antakya ve Altınözü ilçelerinde belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 17 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 1 kilogram kubar esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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