Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

12.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:58

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, düzensiz göçmenlerin kaçak yollarla Suriye'den geçişini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik takip sonucunda belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların adreslerinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pasaport ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı olmak üzere, 7'si ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA