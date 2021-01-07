Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

07.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:20

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında üç aylık teknik takip sonucunda 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, ilçeye bağlı Sivrikavak Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ş.D, M.N. ve H.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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