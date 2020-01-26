Hatay'da gıda fabrikasında yangın
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Hatay'da gıda fabrikasında yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

26.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:40
Hatay'da gıda fabrikasında yangın

'ın ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Büyük hasar meydana gelen fabrikadaki yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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