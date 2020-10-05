Hatay'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

05.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:22
Hatay'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya-Reyhanlı karayolu üzeri Madenboyu Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek depoda bulunan malzemeleri dışarı çıkardı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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