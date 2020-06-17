Hatay'da gezi teknesine yunusların eşlik etmesi renkli görüntü oluşturdu Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.

Akdeniz kıyılarında gezi yapan tekneye Kamışlı koy mevkisinde 5 yunusun eşlik etmesi, renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre tekneyle beraber ilerleyen ve daha sonra gözden kaybolan yunuslar, teknedekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, yunusların zaman zaman suya dalıp çıkmaları yansıdı.

Kaynak: AA