Hatay'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
19.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:42
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilköy Mahallesi E-5 kara yolu güzergahında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Patlamaların da meydana geldiği yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalen ile kontrol altına alınabildi.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA