Son dakika haberleri! Hatay'da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü Hatay'da sandal ile göle açılan 4 genç, sandallarının alabora olması neticesinde göle düştüler.

Hatay'da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü

HATAY - Hatay'da sandal ile göle açılan 4 genç, sandallarının alabora olması neticesinde göle düştüler. Göle düşen 4 kişiden 3'ü kurtarılırken 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'ndeki adalar gölünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaş olan 4 genç sandal ile gölde açıldı. Bir süre sonra sandal alabora olunca gençler suya düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine olayı bildirdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar suya atlayarak gençleri kurtardı. Sandal'da bulunan 3 genç sudan çıkartılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

20 yaşındaki Birol Bilgin ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bilgin'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen