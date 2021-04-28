Hatay'da gençler tarihi alanları gezdi

Hatay'da, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, İssos Harabeleri ile Kinet Höyüğü'nü gezdi.

Hatay'da, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, İssos Harabeleri ile Kinet Höyüğü'nü gezdi.

Rehberler eşliğinde Erzin ilçesindeki İssos Harabeleri ile Dörtyol ilçesindeki Kinet Höyüğü'nü gezerek incelemelerde bulunan gençlere, tarihi alanlar hakkında bilgiler verildi.

Nebi Kurkaç, İssoh Harabeleri ile Kinet Höyüğü'nü ilk kez gördüğünü, yapıların ziyaret edilmesi gerektiğini belirtti.

Özkan Anıl da faydalı bir gezi etkinliğini geçirdiğini dile getirerek, tarihi alanların keşfedilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer