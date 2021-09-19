Hatay'da gençler çevre temizliği yaptı
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Dörtyol ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında gençlik merkezi üyeleri çevre temizliği yapıp uçurtma uçurdu.
Dörtyol ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında gençlik merkezi üyeleri çevre temizliği yapıp uçurtma uçurdu.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü Çevre Timi üyesi gençler, Dörttaş sahilinde çevre temizliği yaptı.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Çevre Timi üyesi Sayibe Baran, AA muhabirine çevreye karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Gençler sahilde yaptıkları temizliğin ardından uçurtma uçurdu.
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri