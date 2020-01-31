Hatay'da gemi karaya oturdu
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Hatay'da gemi karaya oturdu

HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi, fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.

31.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:26
Hatay'da gemi karaya oturdu

'ın ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi, fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.

Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş Sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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