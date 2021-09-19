Hatay'da 'Gaziler Günü' kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da "Gaziler Günü" kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hatay'da

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Program, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır yaptığı konuşmasında, "Bu topraklar için can feda eyleyen şükranlarımı ileterek Allah2tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle "zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir, Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü hatırlatarak bu vesileyle ülkemizin etrafında süren anlamsız savaşlara atfen, bazı düşündürücü hakikatlere değinmek istiyorum. Barışın dilinden anlamayanlara anlayacakları dilde tarih yazmış ve kendisini ispat etmiş olan bu kahraman ve Yurtseven millet ilk günkü gibi, yani aynı Kuvayi Milliye ruhuyla gereğini yapmada oldukça ferasetlidir. Sakın ola ki; bu şehitler ve gaziler diyarı ülkemiz üzerinde karanlık emeller peşinde koşmayın. Binlerce yıldır vatansız yaşamamış bu milleti Bizans oyunlarıyla denemeye kalkışmayın. Bu milleti kendilerinde var olmayan insan hakları barış ve demokrasi kültürü ve hukukun üstünlüğü gibi kavramları tesis etmek vaadiyle gafil avlamaya kalkmayın. Sizin ortaya koyduğu şeyler kan ve gözyaşından başkası olmamıştır. Atatürk ilke ve inkılaplarına çağdaşlık adına çizdiği yola sıkı sıkıya bağlı olan bu millet ihanet hangi taraftan gelirse gelsin püskürtmesini bilmiştir" dedi.

Çelenk sunma programına, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda davetli karıldı. - HATAY

Hatay'da Gaziler Günü kutlandı

Hatay'da Gaziler Günü kutlandı

Hatay'da Gaziler Günü kutlandı

Hatay'da Gaziler Günü kutlandı

Hatay'da Gaziler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş, 3 polisi yaraladı

Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş, 3 polisi yaraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş Tunç Soyer Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Bergen Cansu Dere Eser Yenenler Yeliz Yeşilmen
Spor Muslera Cristiano Şenol Güneş Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Demir Çelik Kazım Karabekir Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da 'Gaziler Günü' kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:13:18. #1.17#