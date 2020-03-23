Hatay'da gazi ve yaşlıların evleri dezenfekte edildi
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Yayladağı, Hatay, Güncel

Hatay'da gazi ve yaşlıların evleri dezenfekte edildi

Hatay'da Yayladağı Kaymakamlığı başkanlığında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, ilçedeki gazi ve yaşlıların evlerini dezenfekte edip, sağlık kontrolü yaptı.

23.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:02
Hatay'da gazi ve yaşlıların evleri dezenfekte edildi

Hatay'da Yayladağı Kaymakamlığı başkanlığında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, ilçedeki gazi ve yaşlıların evlerini dezenfekte edip, sağlık kontrolü yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması sonrası oluşturulan grup çalışmalara başladı.

Ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde oturan yaşlı ve kronik hastaların yanı sıra gazi ile şehit yakınlarının da ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evleri dolaşan temizlikçiler dezenfektan çalışması yaparken, doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekipleri de sağlık kontrolü yapıyor.

İhtiyaçları karşılanarak evi temizlenen 88 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Gökçe, yaptığı açıklamada yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söyledi.

Başta Yayladağı Kaymakamlığı olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Gökçe, "Devlet bize babalık yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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