Hatay'da gazi ve şehit aileleri için iftar

Türk Kızılay Reyhanlı Şubesi tarafından gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde özel bir sosyal tesiste gerçekleşen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Reyhanlı Kızılay Şube Başkanı Ahmet Horoz, Suriye'deki krizin son bulmasını ve toprak bütünlüğünün korunmasını temenni etti.

Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Ahmet Tuna günün anısına Horoz'a bir plaket takdim etti.

Etkinliğe Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli ve STK temsilcileri ve Siyasi Partilerin ilçe başkanları da katıldı.

Kaynak: AA