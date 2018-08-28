- Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Büyük kazanlarda pişirilen "hirisi" adı verilen güne özel yemek vatandaşlara ikram edildi

HATAY - Hazreti Muhammed'in veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da kutlandı.

Hatay'da yaşayan Alevi vatandaşlar sabah erken saatlerde kentteki türbeleri ziyaret ederek dua okudu, tütsü yakıp, ellerini duvara sürerek dilekte bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın türbesine gelen birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirdi. 'Gadir-i Hum Bayramı' nedeniyle türbelerde kurbanlar kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan ve içerisinde buğday-et karışımının olduğu hirisi adı verilen güne özel yemek hazırlandı.

Hazırlanan hirisi kılınan bayram namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca esnafta Gadir Hum Bayramı nedeniyle etkinliklere katılmak için bir günlüğüne kepenk açmadı.