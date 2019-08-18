18.08.2019 16:12

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Samandağ ilçesindeki Hz. Hıdır Makamı'na akın etti. Makamı ziyaret eden vatandaşlar burada Bahhur (Tütsü) yakarak dualar edip namaz kıldı. Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen, bayram gününe özel yemek hazırlandı. Yemekler vatandaşlara ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de dar gelirli vatandaşlara dağıtıldı.

Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için işyerlerinin kepengini bir günlüğüne kapattı.

Kaynak: DHA