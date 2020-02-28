Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi
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Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit edildiği saldırının ardından Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye'ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.

28.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:47
Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi

'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit edildiği saldırının ardından sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye'ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye'ye çevrildiği görüldü.

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

(Ahmet Seher/İHA)

Kaynak: İHA


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: Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi
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