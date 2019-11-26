Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
26.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:18
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 7'si kadın 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreste arama yaptı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA