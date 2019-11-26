Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.

26.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:18
Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

'ın ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 7'si kadın 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreste arama yaptı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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