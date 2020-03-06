Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
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Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Hatay'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

06.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:38
Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 11 Fas uyruklu kadın ülkelerine gönderildi.

Kaynak: AA

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