Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı
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Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Hatay'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

06.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:43
Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.


Hatay İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadi ile kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 4 aylık çalışma sonrasında 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.


Şüpheliler insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık, zorlama suçlarından adliyeye sevk edildi.


Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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