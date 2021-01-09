Hatay'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatay'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

09.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:48
Hatay'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş için aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş için aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal, Meydan ve Pirireis mahallerindeki günübirlik kiralanan evlerin fuhuş için kullanıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı.

İki kadına fuhuş için aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen H.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 14:52:39. #1.15#
title