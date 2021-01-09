Hatay'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş için aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş için aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal, Meydan ve Pirireis mahallerindeki günübirlik kiralanan evlerin fuhuş için kullanıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı.

İki kadına fuhuş için aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen H.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli